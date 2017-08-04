Граждане Армении подверглись трудовой эксплуатации в России

Граждане Армении в 2012-2014 годах подверглись трудовому трафикингу в РФ. По сведениям “ФактИнфо”, завербовал из разных областей РА граждан Армении и доставил их в Россию для выполнения определенных работ армянин. За работу им платили либо частично, либо вовсе не оплачивали их труд. При этом у них отобрали паспорта, лишив их права на свободное передвижение. По сведениям “ФактИнфо”, следственным управления Служба национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.