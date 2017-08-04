ЕАЭС и ОДКБ нашли способ освободиться от Армении

Серж Саркисян представлял себе это Российский эксперт Модест Колеров в беседе с tert.am, комментируя историю с непризнанием армянских водительских прав в России, задался вопросом, пыталась ли Армения поднять этот вопрос, прежде чем жаловаться на Россию, через своих представителей в ЕАЭС, председателем Коллегии которого является экс-премьер Армении Тигран Саркисян. Колеров затрагивает интересный вопрос, хотя ранее вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов косвенно на него ответил, заявив, что Тигран Саркисян представляет не Армению, а интересы ЕАЭС. Но ведь даже в качестве евразийского чиновника Тигран Саркисян мог поднять этот вопрос с самого начала, еще до принятия Госдумой России данного закона. Ведь дело здесь даже не в Армении, а в экономической логике ЕАЭС. И Тигран Саркисян, как «большой начальник», по словам Дмитрия Медведева, не должен был дожидаться обращения Армении и обязан был сам выступить против дискриминации. Но Тигран Саркисян обратился к российским властям только недавно, когда уже был поднят шум. Есть еще один нюанс в словах Колерова. Он сетует на то, что Армения жалуется на Россию, которая предоставила Армении мощный инструмент в лице руководства ЕАЭС. Такой подход может стать практикой в реальной политике. Однажды Армению могут упрекнуть и по части ОДКБ, генсеком которой также является представитель Армении Юрий Хачатуров. Чего вы хотите от России? Пусть ваши представители отстаивают ваш интерес, говорят эксперты. Вот зачем руководящие должности в пророссийских блоках были переданы Армении – чтобы сбросить с России ответственность. Понятно, что Серж Саркисян все это прекрасно представляет, как и то, что даже поднятые вопросы и обращения останутся без ответа. И в этом плане руководящие должности в ЕАЭС и ОДКБ являются для него хорошим способом освободиться от нежелательных чиновников, например, того же Тиграна Саркисяна или Хачатурова.