За год квартиры в Ереване ощутимо подешевели - news.am

По информации Госкомитета кадастра недвижимости, в первом полугодии количество сделок по купле-продаже квартир в Армении возросло в годовом исчислении почти на 12%, в том числе в Ереване – более чем на 17%, сообщает news.am. Средние рыночные цены снизились. По данным за июнь, спад в ценах составил от 0,9% (район Нубарашен) до 9,9% (Ачапняк). А вот в самом «дорогом» уголке Еревана – районе Кентрон, рыночные цены «квадрата» площади квартир (по официальной их версии) возросли на 5,4%. Средняя площадь квартир по районам ощутимо различается – от 54 кв. метров (Шенгавит), до 78 кв. метров (Давташен). Но официальные цены «квадрата» площади квартир по этим двум районам отличаются не столь заметно – 240 тыс. драмов в Шенгавите против 250 тыс. драмов в Давташене.