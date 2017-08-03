Вчерашний взрыв в Ереване: один человек погиб, еще один тяжело ранен

Взрыв прогремел в одном из домов в ереванском административном районе Давташен. Об этом сообщает МЧС Армении. Сигнал о происшествии поступил накануне, 2 августа, в 20:02. Выяснилось, что во дворе принадлежащего Р. М. дома произошел взрыв, в результате которого А. Е (1997 года рождения) и Н.Е. (1985 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в республиканский медцентр "Армения", где Н.Е. скончался. Состояние А.Е. оценивается как крайне тяжелое. На месте инцидента обнаружены две мины, одна из которых разорвалась. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию и обеспечили необходимое освещение.