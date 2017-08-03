Вчерашний взрыв в Ереване: один человек погиб, еще один тяжело ранен

  • Lragir.am
  • Страна - 03 Августа 2017, 10:16
Взрыв прогремел в одном из домов в ереванском административном районе Давташен. Об этом сообщает МЧС Армении.

Сигнал о происшествии поступил накануне, 2 августа, в 20:02.

Выяснилось, что во дворе принадлежащего Р. М. дома произошел взрыв, в результате которого А. Е (1997 года рождения) и Н.Е. (1985 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в республиканский медцентр "Армения", где Н.Е. скончался. Состояние А.Е. оценивается как крайне тяжелое.

На месте инцидента обнаружены две мины, одна из которых разорвалась.

Прибывшие на место спасатели оцепили территорию и обеспечили необходимое освещение.

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