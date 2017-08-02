В случае экспорта иранского газа через Армению разомкнется турецко-азербайджанское удушающее кольцо – эксперт

Радио Азатутюн В случае экcпорта иранского газа в Грузию по территории Армении, по мнению эксперта ООН по энергетическим вопросам Ара Марджаняна, будет создана уникальная возможность для Армении разомкнуть турецко-азербайджанское удушающее кольцо, разблокировать Армению в регионе по оси север-юг и вовлечь ее в серьезные энергетические проекты. По слова эксперта, в течение прошлого года состоялось несколько четырехсторонних встреч Россия-Армения-Грузия-Иран, и в этом направлении были достигнуты предварительные договоренности. По мнению Марджаняна, это предвещает изменение геополитической ситуации в регионе. Напомним, в январе 2016 года директор Национальной компании по экспорту газа Министерства нефти Ирана Али Реза Камели заявил, что Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Эти переговоры, однако, до сих пор не привели к какому-либо результату. На замечание о том, что эта договоренность пока не реализована, Марджанян ответил так: «Да, не реализована, потому что есть очень серьезные силы, препятствующие этому. Как правило, в наших СМИ акцент делается на том, что российская сторона может чинить определенные препятствия реализации проекта, в то время как турецко-азербайджанский вектор здесь, думаю, играет гораздо более решающую роль. За последние два года примерно три раза предпринималась попытка организовать разного рода диверсии на газопроводе Север-Юг и в направлении других объектов инфраструктуры, и следы явно вели в Баку и Анкару». По оценке эксперта, однако, Армения и регион сейчас находятся на пороге новых, серьезных и выгодных для Армении изменений. Напомним, вчера в интервью иранской газете «Шарг» президент Армении Серж Саргсян коснулся вопроса транзита газа из Ирана в Европу по территории Армении, заявив: «[Этот проект] должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если он окажется экономически выгодным для всех сторон, то, почему бы и нет? Указанный вами вопрос в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».