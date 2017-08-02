/АРКА/. Газоснабжение Армении будет временно прекращено, сообщается на сайте компании ЗАО "Газпром Армения". С 3-го августа сроком на 30 календарных дней будет прекращена поставка газа в Армению в связи с проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье". Газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений. ЗАО "Газпром Армения" (100%-ная дочка российского энергохолдинга "Газпром") организует поставки природного газа для внутреннего рынка Армении. Компания также занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в республике.