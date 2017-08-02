Оператор водоснабжения Армении, компания «Веолиа джур», хочет обратиться к государственному регулятору за повышением тарифов. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 2 августа в ряде газет. Отметим, что «Веолиа джур» ранее снабжала водой Ереван и окрестности, а лицензию на всю республику получила с 1 января 2017 года. Но в лицензионном договоре указывалось, что компания, по крайней мере, 2 года не будет запрашивать повышение тарифа. Сейчас 1 кубометр воды обходится населению в 180 драмов (около 37 центов). Компания предлагает повысить его до 194,3 драма. Для крупных абонентов тариф составляет 54 драма, его предлагается повысить до примерно 58,3. Озвучив намерение о тарифе, компания должна его документально обосновать и обратиться с заявкой в Комиссию по регулированию общественных услуг. Получив заявку, Комиссия должна обсудить её за 90 дней. «Веолия джур» – дочерняя компания французской «Veolia Generale des Eaux», сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Оператор водоснабжения Армении просит повысить тарифы
- Страна - 02 Августа 2017, 15:48