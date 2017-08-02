Серж Саркисян о роли Ирана в карабахском урегулировании

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, Серж Саркисян отметил: "Мы высоко ценим взвешенную и принципиальную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахской проблемы".

"А лучший вклад, который каждый член международного сообщества может внести в урегулирование карабахской проблемы, – сдерживание деструктивной и провокационной политики Азербайджана адресными заявлениями и более практичными шагами, приведение Баку в конструктивное поле", – подчеркнул Серж Саркисян.

"Проводимая нашими странами миролюбивая политика в регионе сама по себе служит залогом мира и стабильности. Одновременно, считаю, у наших стран есть потенциал для расширения сотрудничества в трехстороннем формате", - отметил он.

По его словам, в контексте наблюдающихся в настоящее время в нашем регионе процессов важно, чтобы Армения, Иран и РФ активизировали консолидацию своих усилий в деле укрепления мира и безопасности в регионе, создав прочный фронт в борьбе с экстремизмом».