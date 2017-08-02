Происходит то, что было неизбежно

В последние дни в Армении наблюдается криминальный «пир» - одно за другим совершаются дерзкие убийства и происходят кровавые разборки. Они происходят либо на «бытовой почве», либо вендетты. Примечательно, что в историях этих не замешаны воры в законе, криминальные авторитеты, которые удерживали до сих пор «монополию» на убийства. Стало ли это случайным совпадением или трендом? Вопрос требует серьезного изучения, но криминогенная ситуация в Армении будет усугубляться, пока не изменятся подпитывающие ее обстоятельства. Причины кроются, пожалуй, под пластами общественных отношений и государственного управления. Общество не защищено и оставлено на произвол судьбы, не решаются социальные, основополагающие правовые проблемы. Правоохранительная сфера не выполняет свои функции, только защищает систему от законных требований общества. В Армении сложились две параллельные реальности. Конституция и законы, официальные институты стали заурядными вывесками, за которыми иная реальность, где отношения выясняются иными способами. Но это только следствие. Глубинной проблемой является то, что Армения, армянское общество в коллективном смысле отстало от времени. Искусственно поддерживаются некая система ценностей, нравы и представления, которые, сталкиваясь с действительностью, получают извращенную форму. «Это не подобает армянам» - данный тезис можно считать наиболее метким определением ситуации, которое указывает на ее трагичность. Этот «панцирь» пытаются насадить на людей, что и вызывает противодействие, тем более, что эти люди видят, как некоторым армянам «все подобает». Это задача духовной, светской элиты – модернизация правил общежития, реформация ценностей. Но армянские элиты не способны решать эту задачу, более того, от бессилия они еще строже указывают на то, «что не подобает», что порождает большее противостояние. То, что происходит, на деле вполне естественно, особенно, в сравнении с пропагандируемой моралью. Установление «справедливости» по законам «дикого Запада» становится единственным выходом в обществе, которому навязаны фальшивые, оторванные от жизни моральные нормы и ценности. Пока это происходит на «бытовой» почве, как представляют армянские правоохранители.