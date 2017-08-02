Кремль считает нормальной продажу оружия Азербайджану и жалуется из-за поставок Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Пентагон и Госдеп США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. «Гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция известна», – приводит слова Пескова life.ru. Так, в Кремле считают, что страны, которые претендуют на роль в урегулировании украинского конфликта, должны избегать действий, способных спровоцировать новый виток напряжённости в Донбассе. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Госдеп и Пентагон ждут одобрения Белым домом их плана. Здесь следует отметить, что Кремль считает лишь бизнесом продажу российской стороной оружия Азербайджану, в том случае, когда он сам претендует «на роль в урегулировании конфликта» в регионе. И жалуется на возможность поставок США оружия Украине в том случае, когда многократно заявлял, что РФ не воюет с Украиной. Таким образом, можно назвать, по меньшей мере, политической наглостью подобное поведение и заявления РФ, сообщает Panorama.am.