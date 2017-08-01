В результате обстрела со стороны Азербайджана в Тавуше ранен военнослужащий

В Тавушской области Армении, в приграничной зоне Иджевана, в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. «Состояние здоровья военнослужащего оценивается как средней тяжести. На данный момент его из медцентра Иджевана переводят в Ереван», – сказал А.Ованнисян.