Вооруженное нападение в селе Шамирам, трое погибших

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Августа 2017, 12:28
1 августа в 10.40 полиция получила сообщение о том, что на кладбище села Шамирам Арагацотнского марза прозвучали выстрелы. Выяснилось, что неизвестный открыл огонь по собравшимся на кладбище.

По предварительным данным, погибли 3, ранены 5 человек.

Стрелявший скрылся  с места преступления, полиция выяснила его личность. Он использовал охотничью винтовку Сайга, по предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. 

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