Вооруженное нападение в селе Шамирам, трое погибших

1 августа в 10.40 полиция получила сообщение о том, что на кладбище села Шамирам Арагацотнского марза прозвучали выстрелы. Выяснилось, что неизвестный открыл огонь по собравшимся на кладбище. По предварительным данным, погибли 3, ранены 5 человек. Стрелявший скрылся с места преступления, полиция выяснила его личность. Он использовал охотничью винтовку Сайга, по предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве.