Серж Саргсян: У Армении и Ирана в регионе есть общая цель

Президент Армении Серж Саргсян в преддверии визита в Исламскую Республику Иран дал интервью влиятельной иранской газете "Шарг". Об этом сообщил эксперт по вопросам Ирана Армен Исраелян на своей странице в социальной сети Facebook. Президент Армении прибудет в Иран для участия в запланированной на 5-е августа церемонии инаугурации избранного президента ИРИ. Президент Армении коснулся армяно-иранских отношений, высоко оценив нынешний уровень дружественных связей, а также обозначив перспективы двустороннего сотрудничества. "Президент Саргсян назвал отношения между Арменией и Ираном примерными и особыми, подчеркнув, что армяне и иранцы, как коренные народы региона, строили свою дружбу веками. Коснувшись современных вызовов, президент РА подчеркнул, что в регионе у Армении и Ирана общая цель – прилагать усилия для установления в регионе стабильности и безопасности", – сообщил Армен Исраелян. По словам эксперта, иранское издание выбрало для материала довольно-таки примечательное заглавие - 'Армения как безопасные ворота в Европу". "В данном контексте президент Саргсян, коснувшись возможности транзита иранского природного газа в Европу через территорию Армении, отметил, что Ереван уже выразил свою готовность в вопросе участия в крупных проектах. По словам Сержа Саргсяна, если по итогам соответствующих переговоров это окажется выгодным всем заинтересованным сторонам, то проект удастся реализовать", – проинформировал Исраелян. Богатая культура, высокий уровень безопасности и трудолюбивые граждане. По словам президента Саргсяна, таковы конкурентные преимущества Армении, которые делают ее для иранских предпринимателей, туристов, студентов безопасной и гостеприимной страной.