В каких сферах выше зарплата

Согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой Армении, по положению на 1 июля 2017 года среднемесячная номинальная зарплата в Армении составила 190 711 драмов, что больше показателя 2016 года - 183 189 драмов. В государственном секторе средняя зарплата составила 157 630 драмов, а в частном - 230 551. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ереване - 203 547 драмов, самые низкие – в Арагацотнском марзе - 120 202 драма. В отраслевом разрезе наиболее высокие зарплаты в сфере связи и информационных технологий - 472 115 драмов, наиболее низкие - в сфере культуры, отдыха и развлечений - 111 453 драмов.