Численность населения Армении за год уменьшилась

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 июля 2017 года составила 2 979,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуютпредварительные данные Национальной статистической службы республики. Численность населения Армении по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15,2 тыс. человек. По сравнению с 1 январем 2017 года численность населения снизилась на 6,2 тыс. человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 8,7 тыс. человек над естественным приростом населения – 2,5 тыс. человек. Согласно Нацстатслужбе, число городского населения Армении на конец июня составило 1 898 тыс. жителей (спад на 7,7 тыс.), причем в Ереване - 1 075,1 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,5 тыс. человек до 1 081,9 тыс. человек. За январь-июнь 2017 года число родившихся в республике детей снизилось на 6,6% до 17 169. При этом число смертных случаев за отчётный период выросло на 2,1%, составив 14 709. Следует отметить, что на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-ых годов составила меньше 3 млн. человек. Президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании новоизбранного парламента заявил, что население Армении должно достичь 4 млн. к 2040 году за счет резкого улучшения демографической ситуации в стране, сообщает Новости-Армения.