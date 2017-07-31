Благодаря будущему Вединскому водохранилищу решится вопрос с орошением для 7500 гектаров земли в Араратской долине. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе рабочей поездки в Араратскую область. В свою очередь, глава Комитета водного хозяйства Арсен Арутюнян сообщил, что Вединское водохранилище позволит сократить забор воды из озера Севан на 18 млн. куб. м. Общий объём Вединского водохранилища был предусмотрен в 29,4 млн. куб. м, но будет увеличен на 2,5 млн. Программа строительства водохранилища на 20 млн. евро проводится на кредит Французского агентства развития при софинансировании Правительства Армении. Строительство началось в марте 2017 года и может быть завершено в середине 2020 года. В ходе реализации программы будет создано 150 новых рабочих мест. В Правительство из Араратской области было представлено 15 инвестиционных программ на общую сумму 1 млрд. 966 млн. драмов ($4,1 млн.). Одобрение получили две: строительство станции по сортировке мусора в городе Веди и расширение скотобойни в городе Масис. (857,5 млн. драмов). Остальные программы находятся на этапе обсуждений. По словам губернатора области Арамаиса Григоряна, до конца года будет дан старт государственно-частным программам общей стоимостью 72,6 млрд. драмов, по развитию тепличных хозяйств, интенсивных садов, лёгкой промышленности, дорожного строительства. В рамках программы «Чистая Армения» в области были ликвидированы 217 незаконных мусорных свалок из 260. Чтобы убрать остальные, нужна государственная поддержка, добавил губернатор. Премьер-министр подчеркнул, что в области собирают недостаточно собственных налогов. «План по собственным доходам области, 2,1 млрд. драмов, на деле должен составлять 3,8 – 3,9 млрд. У вас есть большие возможности, и рост в 10-15% не может быть достаточным», - заявил он. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Премьер-министр Армении: Новое водохранилище улучшит орошение Араратской долины
- Страна - 31 Июля 2017, 11:34