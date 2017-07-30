Арцахская армия расширяет зону безопасности - министр обороны

«Мы предприняли серьезные шаги в направлении расширения возможностей систем огневых средств», – заявил в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. «Мы постарались расширить наши возможности особенно в направлении работ по видеонаблюдению, расширили возможности наших средств огневого поражения, если ранее в ограниченных условиях у нас были проблемы, то сейчас с уверенностью можем сказать: независимо от конкретных средств огня, мы в любых условиях – будь то ночью или днем, можем эффективно вести огонь. Кроме того, мы увеличили наши возможности управления, приобретены новые средства – как разведывательные, так и огневые. Осуществлены испытания всех этих средств, и результаты обнадеживают, эффективны, в этом направлении наши шаги мы осуществляем совместно с ВПК», – сказал он. По словам министра обороны Арцаха, особое внимание уделено внедрению средств раннего обнаружения и пресечения любых предпринимаемых противником действий. «Особое внимание мы уделили средствам раннего обнаружения, что считаем одним из основных предусловий для обеспечения безопасности наших военнослужащих на передовой. И у нас уже есть возможность заранее узнавать о вероятных действиях противника, размещении огневых позиций. Все проводимые в этом направлении скоординированные работы продвигаются вперед. У нас есть уже крупнокалиберные огневые средства, которых ранее не было. У нас есть уже более дальнобойные противотанковые огневые средства, которых раньше было на недостаточном уровне. Вместе с этим приобретены огневые средства, содержащие современные технологии. Проводится обучение личного состава», – отметил Левон Мкртчян. По словам министра, в последний период по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск были осуществлены масштабные инженерные работы. В центре внимания были передовая линия и боевые опорные пункты, были улучшены траншеи, коммуникационные пути. «Сегодня можем с уверенностью сказать: на передовой у нас нет какого бы то ни было участка, который просматривается с азербайджанской стороны. То есть проведена скоординированная работа и повышена безопасность несения военнослужащими боевого дежурства на передовой. Кроме того, акцент мы сделали и на вопросах обеспечения безопасности в ходе тренировок и военных учений», - подчеркнул Левон Мнацаканян. «Баланс никогда не нарушался и не нарушится. Баланс был нарушен в 1992 году, и тогда у азербайджанской стороны было абсолютное преимущество по всем видам вооружения. И в таких условиях противнику не удалось выполнить поставленную задачу. И это привело к результату, который был зарегистрирован в мае 1994 года. Баланс нарушен был тогда. Сейчас же мы постараемся сохранить баланс – до конца», – отметил Мнацаканян. По словам министра, опыт показывает, что азербайджанская армия испытывает серьезные проблемы по части эффективности применения своего вооружения. «В этом мы убедились и в апреле 2016 года. Во время апрельских боевых действий противник задействовал самую современную военную технику: системы «Смерч», «ТОС-1», израильские, турецкие реактивные системы залпового огня Т-300 Kasirga, БПЛА, часть из этого – обладающие высокой точностью средства поражения. Азербайджанская сторона при этом зарегистрировала лишь частичный успех в определенных направлениях. Это нам подсказывает, что, несмотря на приобретения, азербайджанская армия, тем не менее, имеет проблемы в плане применения, освоения техники. Одноразовое обучение еще не означает, что подразделение или воинская часть способны их эффективно применять. Не думаю, что они в состоянии до конца освоить и эффективно применять все это в ходе приграничных действий», – сказал министр обороны Арцаха. Мнацаканян указал также: азербайджанская сторона хотя и выступает с заявлениями о тактике по наступлению, в действительности же проводит серьезную работу по обороне. «Сколько бы они не выступали с заявлениями, прекрасно осознают, что должны и обороняться: Армия обороны при необходимости перейдет к контрнаступлению и будет решать свои задачи», – добавил он. Об этом сообщает Panorama.am.