Новые законодательные изменения в парламенте Турции – шаг к более тоталитарному государству. Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am заявил заместитель декана факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог Рубен Мелконян, комментируя новые изменения в регламенте парламенте Турции, которые запрещают говорить о Геноциде армян с трибуны парламента. По его словам, с этими поправками усложнится работа депутата армянского происхождения Каро Пайляна в парламенте Турции, так как если он попытается нарушить закон к нему могут быть применены разные наказания вплоть до ареста. «Это превращается в издевку, когда депутат не имеет права говорить о своих убеждениях. Это касается не только вопроса Геноцида армян, формулировки более общие, фактически запрещается использовать понятие геноцида, что ограничивает деятельность не только Пайляна, но и других оппозиционных депутатов», - считает Мелконян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Тюрколог: В парламенте Турции Каро Пайляна могут даже арестовать
- Страна - 30 Июля 2017, 12:24