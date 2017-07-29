За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия свыше 180 раз

  • Lragir.am
  • Страна - 29 Июля 2017, 14:22
На линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана в период с 23 по 29 июля сохранялась относительное затишье.

Как сообщили в пресс-службе АО НКР, противник нарушил режим прекращения огня свыше 180 раз в северном направлении линии соприкосновения, применив, помимо стрелковых видов оружия,  еще и  минометы калибра 60 мм.

Передовые подразделения АО НКР продолжают оставаться приверженными режиму сохранения огня и уверенно осуществляют боевое дежурство.

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