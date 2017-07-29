За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия свыше 180 раз

На линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана в период с 23 по 29 июля сохранялась относительное затишье. Как сообщили в пресс-службе АО НКР, противник нарушил режим прекращения огня свыше 180 раз в северном направлении линии соприкосновения, применив, помимо стрелковых видов оружия, еще и минометы калибра 60 мм. Передовые подразделения АО НКР продолжают оставаться приверженными режиму сохранения огня и уверенно осуществляют боевое дежурство.