Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Армении

Военнослужащий-контрактник погиб на боевой позиции в одной из воинских частей в Армении, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении. "28-го июля, примерно в 16:40, на оборонительном участке одной из военных частей Армении, расположенных на северо-восточном направлении, было обнаружено тело военнослужащего-контрактника, рядового Аркадия Гамбаряна 1984 года рождения с огнестрельным ранением в области головы", - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств произошедшего ведется следствие. Министерство обороны Армении выражает глубокое соболезнование семье, родственникам и сослуживцам военнослужащего.