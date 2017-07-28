Конгрессмен США Адам Шифф продолжает активно сотрудничать с Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) в поддержку гранта корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) в области образования, науки, технологии, инженерии и математики в государственных школах Армении. «Успех недавнего гранта MCC в размере $140 миллионов, предоставленного Грузии, может послужить примером для подобного образовательного пакета с Арменией, так как в стране виден резкий экономический рост в сфере IT»,- отметил председатель АНКА Раффи Амбарян. По его мнению, инвестиции в рамках MCC в размере $100,000,000 или больше приведут к сокращению бедности, созданию экономических возможностей, укреплению связей между США и Арменией и станут подспорьем для будущих поколений. «Первый грант Армении, полученный в рамках MCC в 2006, был очень успешным. Было предоставлено инвестирование в размере более $170 миллионов для сокращения бедности в сельских районах», - сказал представитель Шиффа, добавив, что настало подходящее время для нового гранта, предназначенное для образования, что поможет Армении сделать следующий шаг к устойчивому экономическому росту и растущему среднему классу. «В последние недели я провел много бесед с руководством Армянского национального комитета Америки и армянским посольством о продвижении вперед в этом важном проекте, и я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, чтобы быть уверенным, что Армения принимает все необходимые меры»,- отметил Шифф. Параллельно с обсуждениями с Конгрессом и администрацией, ANCA провел переговоры с американскими университетами, заинтересованными в партнерстве с Арменией в рамках MCC, сообзает Новости Армении - NEWS.am
Конгрессмен Шифф продвигает грант «Вызовы тысячелетия» в области образования в Армении - news.am
- Страна - 28 Июля 2017, 14:55