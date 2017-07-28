Конгрессмен Шифф продвигает грант «Вызовы тысячелетия» в области образования в Армении - news.am

  • Lragir.am
  • Страна - 28 Июля 2017, 14:55
Конгрессмен США Адам Шифф  продолжает активно сотрудничать с Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) в поддержку  гранта корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) в области образования, науки, технологии, инженерии и математики в государственных школах Армении.

«Успех недавнего гранта MCC в размере $140  миллионов, предоставленного Грузии, может послужить примером для подобного образовательного  пакета с Арменией, так как в стране виден резкий экономический рост в сфере IT»,- отметил председатель  АНКА Раффи Амбарян.

По его мнению, инвестиции в рамках MCC в размере $100,000,000 или больше приведут к сокращению бедности, созданию экономических возможностей, укреплению связей между США и Арменией и станут подспорьем для будущих поколений.

«Первый грант Армении, полученный в рамках MCC в 2006, был очень успешным. Было предоставлено инвестирование в размере более $170 миллионов для сокращения бедности в сельских районах», - сказал представитель Шиффа, добавив, что настало подходящее время для нового гранта, предназначенное для образования, что поможет Армении сделать следующий шаг к устойчивому экономическому росту и растущему среднему классу.

«В последние недели я провел много бесед с руководством Армянского национального комитета Америки и армянским посольством о продвижении вперед в этом важном проекте, и я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, чтобы быть уверенным, что Армения принимает все необходимые меры»,- отметил Шифф.

Параллельно с обсуждениями с Конгрессом и администрацией, ANCA провел переговоры с американскими университетами, заинтересованными в партнерстве с Арменией в рамках MCC, сообзает Новости Армении - NEWS.am

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