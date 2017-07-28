Американский генерал: «У нас довольно широкое сотрудничество с Минобороны Армении»

Радио Азатутюн «Программы военного сотрудничества с Арменией успешны и будут продолжены». С таким заявлением сегодня на пресс-конференции в Ахуряне выступил генерал-адъютант Национальной гвардии американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели. «У нас довольно широкое сотрудничество в военной сфере, и это сотрудничество мы осуществляем с Министерством обороны Армении, - сказал американский генерал, добавив: - С Министерством обороны Армении мы сотрудничаем в рамках программы штата. В год мы проводим 10-15 мероприятий в различных областях, это сотрудничество довольно успешно и носит продолжительный характер. Мы планируем продолжать его с таким же качеством». Накануне американский генерал встретился с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. Согласно сообщению Минобороны Армении, американская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество в формате долгосрочных программ по обучению сержантов, оценке подразделений военной медицины и участвующих в международных миссиях миротворцев. Отметим, что с 2002 года Соединенные Штаты оказали Армении военную помощь в размере почти 50 миллионов долларов. Ли Тафанели и министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян сегодня в Ахуряне наблюдали за учениями спасателей Ширакской области. Эксперты Национальной гвардии Канзаса провели десятидневные курсы с шестью пожарными и спасательными командами области по оказанию первой медицинской помощи, основам жизнеобеспечения и работе с опасными материалами. Сотрудничество со штатом Канзас будет продолжено также по линии МЧС. Министр Тоноян сегодня заявил, что в ближайшее время будет также решен вопрос технического оснащения.