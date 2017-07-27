Европейский инвестибанк тоже хочет инвестировать в энергетику Армении

В Армении находится вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак, который прибыл в Ереван с целью обсудить расширение сотрудничества, особенно, в сфере энергетики и городского хозяйства.

Организованы встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном и мэром Еревана Тароном Маркаряном. Вице-президент банка встретится также с министрами финансов, энергетики и руководством Центробанка, сообщает сайт Делегации ЕС в Армении.

Он уже подтвердил готовность поддержать сотрудничество ЕС-Армения, особенно, в сфере сельского хозяйства, образования, транспорта, энергетики, экологии, МСБ, исследований и борьбы с изменением климата.