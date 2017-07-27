Министр финансов Армении Вардан Арамян прокомментировал вероятность подписания договора с США об отмене двойного налогообложения. По его словам, американская сторона указывает, что не видит затруднений для своих компаний из-за отсутствия такого договора. Тем не менее, хотя видимых затруднений может не быть, но многих потенциальных инвесторов перспектива платить налоги дважды может отпугнуть. И сколько американских компаний от этого изначально отказались работать в Армении (или армянских – в США), никто не знает. Это контраргумент армянской стороны. Как отметил Арамян, договор против двойного налогообложения предусматривает, что один и тот же объект налога (сделка, прибыль, доход) может облагаться налогом только один раз. Иными словами, если с армянской компании, работающей за рубежом, взяли налог, то в Армении взимать повторно уже не могут (и наоборот). Единственный случай, когда это возможно: если зарубежный налог ниже местного, можно затребовать разницу (например, если в России подоходный налог – 13%, а в Армении – от 24,4%, Армения может запросить 11,4%). У Армении есть такие договора уже с 47 странами, последней в этом году стал Израиль. А в июне республика стала ещё лучше подготовленной к таким договорам, потому что присоединилась к 15-ому Действию BEPS (Инициативы ОЭСР против размывания налоговой базы и увода прибылей). Это Действие даёт возможность единообразно толковать договора против двойного налогообложения. «Значит, республика становится более предсказуемым договорным партнёром. В октябре мы снова хотим поднять вопрос о договоре с США, с учётом этого аргумента», - заключил министр финансов, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Почему Армения и США не могут подписать договор об отмене двойного налогообложения
- Страна - 27 Июля 2017, 15:44