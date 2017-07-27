Шаварш Кочарян: Окончательного решения о встрече Саркисян – Алиев нет

Окончательного решения о встрече Саркисян – Алиев пока нет, сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Предложение о встрече выдвинули сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). Министры иностранных дел работают над этим предложением, добавил он. Говоря об отказе Азербайджана от расследования инцидентов на границе с Арменией и линии соприкосновения с Карабахом, Кочарян заметил: «Кто громче кричит «держи вора?». Именно вор. И только «вору» выгодно, чтобы никакого расследования не проводилось».