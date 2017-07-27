Комиссия по этике высокопоставленных чиновников Армении будет состоять из 12 человек. Постановление об аппарате Комиссии утверждено на заседании Правительства 27 июля. Комиссия будет проверять декларации о доходах высокопоставленных должностных лиц Армении, а также исследовать жалобы о поведении, не соответствующем государственному служащему. Тем не менее, отметил министр юстиции Давид Арутюнян, в будущем проверки должностных лиц ожидается расширить и углубить, а значит, будет увеличен и штат комиссии, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Соблюдение этики высокопоставленными чиновниками Армении будут проверять 12 человек
- Страна - 27 Июля 2017, 11:52