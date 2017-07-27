Скоро поеду туда отдыхать, не беспокойтесь

МИД и Минобороны Азербайджана распространили накануне сообщение, в котором обвинили армянскую сторону в обстрелах по всей линии соприкосновения, в том числе населенных пунктов. В ответ Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором категорически опровергает факты обстрелов и расценивает заявление Азербайджана как информационную подготовку к провокациям, подчеркнув, что жестко ответит на любую авантюру. Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) в беседе с Lragir.am отметил, что Азербайджан все время готовится к каким-то действиям, но по большей части это блеф. «Правда, они проводят учения то здесь, то там, но ощущение такое, что делается это, чтобы ввергнуть в панику – и нас, и собственный народ, но ничего серьезного, не беспокойтесь. Скоро поеду в Карабах отдыхать», сказал он. Тер-Тадевосян заверил, что летом военные действия не возобновятся. Ранее он говорил, что многое может проясниться в июле.