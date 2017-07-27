Путин ратифицировал соглашение об объединенной группировке войск с Арменией

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение об объединенной группе войск России и Армении, сообщает Gazeta. «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 30 ноября 2016 года», — говорится в тексте документа.