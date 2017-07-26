Минобороны: Армения жестко ответит на провокацию

Министерство обороны Армении категорически опровергает совместное заявление министерств обороны и иностранных дел Азербайджана о том, будто сегодня, в течение всего дня, подразделения ВС Армении обстреливали азербайджанские боевые позиции, а также мирные населенные пункты. «Министерство обороны Республики Армения заявляет, что ВС Армении по всей протяженности границы не предпринимали каких-либо действий и не произвели ни одного выстрела. Более того: в отличие от постоянного подобного поведения Азербайджана, ВС Армении никогда и ни при каких обстоятельствах не берут на прицел мирные населенные пункты. И утверждения об их обстреле – примитивная дезинформация, либо попытка информационной подготовки для будущих провокаций азербайджанской стороны. Министерство обороны Республики Армения предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что в случае какой бы то ни было провокации армянская сторона прибегнет к жестким ответным действиям, и призывает воздержаться от авантюр, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для всего региона. Лучший вариант – безоговорочное соблюдение соглашений о прекращении огня 1994-1995 годов, выполнение достигнутых на уровне президентов договоренностей касательно расширения потенциала команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизма расследования инцидентов», говорится в заявлении Минобороны Армении.