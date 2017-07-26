Рынок электроэнергетики в Армении либерализуют

Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян презентовал проект либерализации системы электроэнергетики и развития межгосударственной торговли. Проект предполагает переход к новой модели либерализции рынка. Он также сказал, что разрабатывается законопроект о снятии с эксплуатации первого блока Армянской АЭС. Замминистра добавил, что этот блок не эксплуатируется и сейчас. А по поводу второго блока предлагается пролонгировать срок эксплуатации и привлечь для этого инвестиции. Он напомнил, что уже проведены две плановые реконструкции, и все идет по графику. Айк Арутюнян напомнил, что для 280 негазифицированных сел разработаны проекты по привлечению альтернативных источников энергии, в частности солнечных батарей, для которых изыскиваются средства.