Армения и Израиль обсуждают экономическое сотрудничество

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял прибывшего с трехдневным официальным визитом в Ереван министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и возглавляемую им делегацию. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Карен Карапетян отметил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Израилем, особенно в активизации экономических связей. Премьер Армении положительно оценил запуск прямых рейсов Армения-Израиль. Подчеркнув готовность Израиля к углублению отношений с Арменией, Ц. Анегби отметил, визит имеет целью обозначить по итогам переговоров с армянскими партнерами существующие в сферах экономики, информационных технологий, туризма, торговли, сельского хозяйства направления, в по которым страны могут развернуть взаимовыгодное сотрудничество. Собеседники обменялись мнениями относительно перспектив активизации экономических отношений и бизнес-связей между Арменией и Израилем. Карен Карапетян коснулся реформ, проводимых по программе правительства РА, отметив, что основной их целью является повышение эффективности во всех сферах. В данном контексте Карен Карапетян указал на важность обмена опытом с Израилем и реализации инвестиционных программ в IT-сфере, в области сельского хозяйства, государственного управления, оцифровки, здравоохранения и науки. По словам премьер-министра, Армения может стать для иностранных инвесторов интересной платформой как для налаживания двустороннего сотрудничества, так и в плане выхода на рынки третьих стран. Цахи Анегби разделяет мнение о наличии множества возможностей для развития сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что правительство Израиля готово активно работать с правительством Армении для их претворения в жизнь.