Армения и Израиль обсуждают экономическое сотрудничество

  • Lragir.am
  • Страна - 26 Июля 2017, 16:00
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял прибывшего с трехдневным официальным визитом в Ереван министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и возглавляемую им делегацию.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Карен Карапетян отметил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Израилем, особенно в активизации экономических связей.

Премьер Армении положительно оценил запуск прямых рейсов Армения-Израиль.

Подчеркнув готовность Израиля к углублению отношений с Арменией, Ц. Анегби отметил, визит имеет целью  обозначить по итогам переговоров с армянскими партнерами существующие в сферах экономики, информационных технологий, туризма, торговли, сельского хозяйства направления, в по которым страны могут развернуть взаимовыгодное сотрудничество.

Собеседники обменялись мнениями относительно перспектив активизации экономических отношений и бизнес-связей между Арменией и Израилем. Карен Карапетян коснулся реформ, проводимых по программе правительства РА, отметив, что основной их целью является повышение эффективности во всех сферах.

В данном контексте Карен Карапетян указал на важность обмена опытом с Израилем и реализации инвестиционных программ в IT-сфере, в области сельского хозяйства, государственного управления, оцифровки, здравоохранения и науки.

По словам премьер-министра, Армения может стать для иностранных инвесторов интересной платформой  как для налаживания двустороннего сотрудничества, так и в плане выхода на рынки третьих стран.

Цахи  Анегби разделяет мнение о наличии множества возможностей для развития сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что правительство Израиля готово активно работать с правительством Армении для их претворения в жизнь.

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