Рекордный экспорт абрикосов из Армении

Экспорт абрикосов из Армении в 2017 году – рекордный за последние 7 лет. Об этом заявил на встрече с журналистами 26 июля замминистра сельского хозяйства республики Роберт Макарян. По его словам, с начала лета экспортировано 26 тыс. тонн. Экспорт продолжается благодаря запасам в холодильных хозяйствах. Вдвое вырос экспорт клубники, до 2,5 тыс. т, втрое – картофеля, до 5,4 тыс. т. А всего с начала года экспорт свежих и замороженных фруктов и овощей составил 65 тыс. т. Как всегда, основным рынком экспорта стала Россия (62 тыс. т).