Глава Минюста Армении обсудил с послом США вопросы сотрудничества

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян 25-го июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в РА Ричарда Миллса. Как сообщает пресс-служба Минюста Армении, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг законодательных вопросов, представляющих обоюдный интерес. Министр представил послу ход внедрения инструментария электронного управления в ряде сфер Минюста, в частности, в сфере оцифровки судебного архива, а также работы по внедрению систем - e-apostille, e-notariat. Глава Минюста также обратился к ряду вопросов, касающихся новой антикоррупционной политики, предпринимаемых в этом направлении усилий и ожидаемых результатов. Под занавес встречи посол Миллс отметил, что система правосудия, откликающаяся на нужды народа, является жизненно важной частью независимой демократии. Приветствовав достижения Минюста в данном процессе, дипломат выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.