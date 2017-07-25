Ара Казарян: После Апрельской войны в ЕСПЧ против Азербайджана подано свыше 700 исков

Panorama.am В связи со случаями нарушения прав человека в ходе Апрельской войны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) представлено в общей сложности более 700 исков против Азербайджана. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции эксперт по международному праву Ара Казарян. Он также сообщил, что Европейский суд за достаточно короткие сроки начал коммуникацию уже примерно по 20 делам. «Честно говоря, для нас это было неожиданно, но Европейский суд понял, что отрезание голов – чрезвычайное явление и Совет Европы не может допустить, чтобы на его пространстве происходило подобное», – подчеркнул А. Казарян. А. Казарян отметил, что в конце июня в ЕСПЧ была направлена жалоба касательно предпринятой ВС Азербайджана 29 декабря 2016 года попытки диверсионного проникновения на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении. Отметим, как сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, 29 декабря 2016г. на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. «Подразделения ВС РА нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск, противник был отброшен назад, с азербайджанской стороны есть погибшие и раненые, в том числе и на участке армянских боевых позиций. К сожалению, в ходе боевых действий армянская сторона также понесла потери. Во время боев в защиту государственной границы РА погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорович Нараян и Эрик Гарикович Абовян», – говорилось в сообщении Минобороны РА. Армянские военнослужащие были убиты на месте несения службы. Вскоре МО Армении заявило о наличии неопровержимых доказательств того, что инициатором инцидента выступила азербайджанская сторона: на боевом посту армянской стороны был обнаружен труп военнослужащего ВС Азербайджана. «Меня очень беспокоят продолжающиеся обстрелы Азербайджаном приграничных сёл. Наша рабочая группа обдумывает всё это, однако, прежде всего, необходимо направиться туда, связаться с теми людьми, которые понесли материальные потери, и тогда представить соответствующие жалобы», – отметил он. В свою очередь исполнительный директор общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян напомнила, что 2 апреля 2016 года ВС Азербайджана целенаправленно обстреляли школу села Неркин Чартар Мартунинского района Нагорно-Карабахской Республики. «Мы это считаем доказанным фактом», – подчеркнула она, добавив, что в фильме «Арцах 2016. Второй день апреля», снятом Центром общественных связей и информации Аппарата президента Армении, представлены все факты и доказательства этого. Фильм посвящен одному из наиболее жестоких эпизодов четырехдневной апрельской войны в зоне карабахского конфликта – убийству Вооруженными силами Азербайджана 12-летнего жителя арцахского села Неркин Чартар Вагаршака Григоряна. «Азербайджанская сторона заранее изучила время, местность и преследовала цель причинить как можно больший ущерб», – подчеркнула Л. Алавердян. Л.Алавердян сообщила также, что их организация, в качестве представителя потерпевших вследствие обстрела азербайджанской стороны семей из села Нижний Чартар подготовила необходимые материалы и направила их в ЕСПЧ, ожидается ответ. Л. Алавердян убеждена, что Азербайджан организацией провокации 4 июля, когда погибла азербайджанская девочка, хотел создать некий паритет. «Зная варварскую политику и мышление руководства Азербайджана, у меня в этом вопросе нет никаких сомнений. Эти два преступления против мирного населения были организованы Азербайджаном целенаправленно, они должны квалифицироваться как преступления, совершенные в мирное время», – отметила она.