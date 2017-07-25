Министр регионального сотрудничества Израиля посетит Армению

По приглашению министра ИД Армении Эдварда Налбандяна 25-27 июля состоится официальный визит в Армению министра регионального сотрудничества Израиля Яхи Ханегби. Состоятся встречи израильского министра со спикером парламента Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном, а также министрами транспорта и связи и сельского хозяйства. Израильский министр посетит Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения жертвм Геноцида армян.