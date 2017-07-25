«Жоховурд»: В вузы поступили 8 тысяч 266 абитуриентов

Газета «Жоховурд» пишет, что число поступающих в государственные вузы Армении абитуриентов постепенно сокращается. Если в этом году в вузы поступили 8 тысяч 266 абитуриентов и 11 тысяч 375 мест все еще остаются вакантными, то в прошлом году число поступивших составило 17 тысяч 649 абитуриентов. «Эта ситуация, пожалуй, не случайность, а горькое последствие увеличивающейся с каждым днем миграции, когда образовательная система, можно сказать, оказалась в парализованном состоянии. Кроме того, в Армении ряд специальностей на грани «вымирания» из-за отсутствия абитуриентов. К примеру, в Ереванском государственном университете из 58 специальностей в 38 остались 903 вакантных места, в то время как в прошлом году в альма-матер было лишь 523 вакантных места. Число поступающих в ЕГУ по специальности химия с каждым годом уменьшается и в этом году для поступления обратились лишь два человека, по специальности физика – три человека», - отмечает издание. Eще один примечательный факт, несмотря на резкое сокращение числа абитуриентов, профессорско-преподавательский состав государственных и негосударственных вузов Армении с каждым годом увеличивается, в 2016-2017гг. он составил 11 тысяч 276, а в 2015-2016гг. – 11 тысяч 197.