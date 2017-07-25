Посягательство на Армению

Во время встречи Путин-Алиев Азербайджан обстрелял приграничные села Тавушского марза Армении, нанеся существенный урон. Снайперы пытались застрелить молодого человека, которому едва удалось увернуться. Азербайджан прибегает к подобным действиям во время практически всех встреч. В этом смысле обстрел сел Тавушского марза не новость. Не является и новостью отсутствие реакции военно-политического блока, членом которого является Армения. Предполагается, что посягательство на одну из стран является посягательством на других членов блока. Но эта логика в ОДКБ не работает, кроме того, данная страна должна обратиться в блок, а Армения этого не делает. Серж Саркисян только иногда ворчит, что члены блока не удосуживаются взять телефон и поинтересоваться, что происходит на границе. Почему Армения не обращается в ОДКБ? Возможно, потому, что получит отказ в случае обращения, и не только потому, что все члены блока, в том числе Россия – ближайшие союзники Азербайджана. Кроме того, после такого отказа ОДКБ окажется в дурацком положении, в том числе Армения, хотя она давно в таком положении. Члены ОДКБ, конечно, могут сказать, что пара выстрелов – это не нападение, хотя не ясно, как отреагировали бы Россия и Казахстан, если бы «недружественная» страна обстреливала их мирные населенные пункты. Нападение – это не конкретный акт, оно может быть «ползучим», тем более, если обстреливаются мирные села. Обстрелы во время встречи Путин-Алиев тем более являются посягательством на Армению – на фоне нынешних российско-азербайджанских отношений. Армения не ответила на выстрелы, во всяком случае, подобной информации нет. Из-за политики властей Армении обстрелы стали делом обыденным. А в ОДКБ действительно не стоит обращаться, нужно подумать, как выстраивать с военно-политическими союзниками отношения.