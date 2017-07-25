Азербайджанские ВС пытались убить 17-летнего жителя села Чинари: СК Армении возбудил пять уголовных дел

Следственным управлением Следственного комитета Армении по Тавушской области возбуждены уголовные дела по фактам предпринятого азербайджанскими ВС 20-го июля обстрела села Чинари Тавушской области, уничтожения и повреждения имущества детского сада, жителей села, покушения на убийство несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении. 20-го июля 2017 года в промежутке с 13:00 до 18:30 с азербайджанских боевых постов были произведены выстрелы в направлении села Чинари Тавушской области, на прицел были взяты мирные жители. В частности, стреляли по несовершеннолетнему жителю поселка(2000 года рождения), находившемуся на территории кладбища села Чинари. Чтобы укрыться от пуль противника, подросток спрятался за камнем и в течение двух часов оставался там. Длительному обстрелу подверглось село, вследствие чего были уничтожены и повреждены сельский детсад, дома мирных жителей, тюки сена. По предварительным данным, причиненный ущерб составляет более 12 млн. драмов. По данным фактам следственным управлением СК РА по Тавушской области возбуждены 5 уголовных дел: одно – по пункту 13 части 2 статьи 34-104, три - по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 185, еще одно – по пункту 1 части 3 статьи 185 Уголовного кодекса РА. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, судебно-товароведческая экспертизы. Владельцы поврежденного и уничтоженного имущества признаны потерпевшими.