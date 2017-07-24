За первое полугодие 2017 года зарегистрировано 6069 чрезвычайных происшествий

За первое полугодие 2017 года в Армении зарегистрировано 6069 чрезвычайных случаев, в результате которых погибли 149 человек, еще 4866 человек пострадали. Такие данные сегодня на пресс-конференции представил начальник Национального центра кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Ованнес Хангелдян. Согласно представленным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число чрезвычайных случаев, происшествий возросло на 867. Удалось спасти 131 человека, что на 28 больше показателя за аналогичный период 2016 года. Из зарегистрированных случаев 3534 были техногенного характера, погибли 110 человек, пострадал 2261. По словам О. Хангельдяна, преобладающее большинство чрезвычайных случаев –91,7% – приходится на дорожно-транспортные происшествия, пожары и отравления. Отмечается также, что число пожаров выросло на 481. В первом полугодии 2017 года в Армении зарегистрировано 89 случаев суицидов, что на пять больше, чем в прошлом году, сказал Ованнес Хангелдян. По его словам, за тот же промежуток было зарегистрировано 203 попытки самоубийства по сравнению с 233 в прошлом году. "65 человек покончили с собой, повесившись, 19 – бросились с многоэтажных зданий, три человека застрелились", - сказал Хангелдян. Он также отметил, что в этом году было зафиксировано три суицида, совершенных в общественных местах. По словам Хангелдяна, мужчин, идущих такой шаг, в три раза больше, чем женщин.