Глава МИД Армении присутствовал на праздничных мероприятиях по случаю 777-летия освящения церкви Гандзасара в Арцахе

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Арцахе присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении. В тот же день прибывшего в Степанакерт главу МИД Армении принял президент Арцаха(НКР) Бако Саакян. Бако Саакян и Эдвард Налбандян провели обстоятельную беседу относительно предпринимаемых Арцахом, Арменией и странами-сопредседателями Минской группой ОБСЕ усилий по созданию соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирован карабахской проблемы.