Шармазанов признал провал Сержа Саркисяна и РПА

В интервью Lragir.am споуксмен РПА, вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов прокомментировал инициативу депутата от Елк Эдмона Марукяна о выходе из ЕАЭС. «Во-первых, хочу напомнить, что ЕАЭС – не политический, а экономический союз, во-вторых, решением 3 сентября 2013 года о вступлении в ЕАЭС Армения не отказалась от Ассоциации с ЕС. В-третьих, членство в ЕАЭС позволило нам закупать дешевый газ. Четвертое – сельхозпродукция из Армении экспортируется в основном в страны ЕАЭС. И пятое – экономика Армении в сравнительных цифрах теснее связана с членами ЕАЭС, и наши товары конкурентоспособны на рынке ЕАЭС. Что касается туристов в Грузии, хочу сказать между прочим, что наши грузинские соседи предпочли бы иметь меньше туристов, но не понести территориальные потери. Ни ОДКБ, ни ЕАЭС не имеют альтернативы. Мы вступили в эти союзы не для того, чтобы кому-то понравится, а чтобы обслуживать наши государственные интересы. Допустим, мы обиделись за то, что русские продают оружие Азербайджану, хлопнули дверью и ушли. Что потом? Кто заполнит вакуум, кто даст нам оружие? Нет сейчас идеальных союзов и союзников. Да, армяно-российские отношения имеют крайне болезненную сторону – продажи оружия Азербайджану. Но у этих отношений десятки плюсов, в том числе, поставки вооружений по доступным ценам. И плюсов гораздо больше, поэтому нам надо оставаться в этом союзе. Большая часть аргументов Шармазанова не имеет ничего общего с реальностью, некоторые из них являются форменной подменой понятий, а другие – демагогией. На деле все проблемы Армении только усугубились после 3 сентября, в том числе, международная изоляция, падение уровня суверенности и рост военной угрозы. Иначе и быть не могло, поскольку нет никаких аргументов в пользу этих союзов, и в этих условиях остается либо молчать, либо пытаться оправдать позорное решение 3 сентября. Решение о вступлении в ЕАЭС было принято исключительно для продления власти Сержа Саркисяна и РПА. Был, естественно, и фактор России – шантаж и давление, но они применялись только из-за бездействия армянской власти. По большому счету, заявление Шармазанова – признание провала Сержа Саркисяна и РПА. Получается, что за 18 лет своей деятельности РПА не удалось создать конкурентоспособную, диверсифицированную экономику и системы энергетики и безопасности, не смогла выстроить союзнические отношения с какими бы то ни было странами, «повесив» Армению за интересы и капризы одной страны. Не было даже стремления, не созданы предпосылки для решения этих задач. РПА готова ради сохранения власти продолжать данную антигосударственную политику. Власть РПА возможна только при такой политике.
Шармазанов признал провал Сержа Саркисяна и РПА
- Страна - 24 Июля 2017, 10:29