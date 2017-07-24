Шармазанов признал провал Сержа Саркисяна и РПА

В интервью Lragir.am споуксмен РПА, вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов прокомментировал инициативу депутата от Елк Эдмона Марукяна о выходе из ЕАЭС. «Во-первых, хочу напомнить, что ЕАЭС – не политический, а экономический союз, во-вторых, решением 3 сентября 2013 года о вступлении в ЕАЭС Армения не отказалась от Ассоциации с ЕС. В-третьих, членство в ЕАЭС позволило нам закупать дешевый газ. Четвертое – сельхозпродукция из Армении экспортируется в основном в страны ЕАЭС. И пятое – экономика Армении в сравнительных цифрах теснее связана с членами ЕАЭС, и наши товары конкурентоспособны на рынке ЕАЭС. Что касается туристов в Грузии, хочу сказать между прочим, что наши грузинские соседи предпочли бы иметь меньше туристов, но не понести территориальные потери. Ни ОДКБ, ни ЕАЭС не имеют альтернативы. Мы вступили в эти союзы не для того, чтобы кому-то понравится, а чтобы обслуживать наши государственные интересы. Допустим, мы обиделись за то, что русские продают оружие Азербайджану, хлопнули дверью и ушли. Что потом? Кто заполнит вакуум, кто даст нам оружие? Нет сейчас идеальных союзов и союзников. Да, армяно-российские отношения имеют крайне болезненную сторону – продажи оружия Азербайджану. Но у этих отношений десятки плюсов, в том числе, поставки вооружений по доступным ценам. И плюсов гораздо больше, поэтому нам надо оставаться в этом союзе. Большая часть аргументов Шармазанова не имеет ничего общего с реальностью, некоторые из них являются форменной подменой понятий, а другие – демагогией. На деле все проблемы Армении только усугубились после 3 сентября, в том числе, международная изоляция, падение уровня суверенности и рост военной угрозы. Иначе и быть не могло, поскольку нет никаких аргументов в пользу этих союзов, и в этих условиях остается либо молчать, либо пытаться оправдать позорное решение 3 сентября. Решение о вступлении в ЕАЭС было принято исключительно для продления власти Сержа Саркисяна и РПА. Был, естественно, и фактор России – шантаж и давление, но они применялись только из-за бездействия армянской власти. По большому счету, заявление Шармазанова – признание провала Сержа Саркисяна и РПА. Получается, что за 18 лет своей деятельности РПА не удалось создать конкурентоспособную, диверсифицированную экономику и системы энергетики и безопасности, не смогла выстроить союзнические отношения с какими бы то ни было странами, «повесив» Армению за интересы и капризы одной страны. Не было даже стремления, не созданы предпосылки для решения этих задач. РПА готова ради сохранения власти продолжать данную антигосударственную политику. Власть РПА возможна только при такой политике.