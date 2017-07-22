Минобороны Арцаха представило оперативную обстановку на передовой за первое полугодие 2017 года

ВС Азербайджана в первой половине 2017 года на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим прекращения огня около 9 тыс. раз. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 121.000 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР) со ссылкой на сводку оперативных данных АО. Помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на различных участках передовой применили также управляемый противотанковый ракетный комплекс SPIKE (3 ракеты), РСЗО TR-107(5 снарядов), пушки Д-30 и Д-44(244 снаряда), 60 мм., 82 мм. и 120-миллиметровые минометы(1373 снаряда) и гранатометы различного типа(250 снарядов). В первом полугодии 2017 года азербайджанские спецотряды несколько раз прибегали к попыткам диверсионных вылазок, которые вовремя были замечены подразделениями Армии обороны Арцаха, несущими боевое дежурство; противник, неся потери, был отброшен назад. “Особо следует упомянуть о предпринятой 25-го февраля азербайджанскими спецназовцами попытке диверсионно-разведывательного проникновения на восточном направлении. Противник, потерпев полное фиаско, вынужденно отступил на исходные позиции, оставив на прилегающей к армянским рубежам территории 5 трупов”, - говорится в сообщении. Отмечается, что передовые воинские части Армии обороны Арцаха в первом полугодии 2017 года продолжали выступать на передовой в роли диктующей стороны, уверенно выполняя поставленную перед ними боевую задачу.