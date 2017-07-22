Здесь налицо неотрегулированная сфера - премьер-министр Армении провел совещание в Тавушской области

В ходе совещания состоявшегося во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в городе Дилижан Тавушской области РА обсуждался ход реализации программ по развитию области и общин, проделанные и предстоящие работы, об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства РА. Губернатор области Овик Абовян доложил, что собственные доходы общин Тавушской области составляют порядка 921.3 млн драмов. До конца года ожидается рост доходов за счет заключения новых договоров по вывозу мусора и строительству общинного рынка в городе Ноемберян. По его словам, у всех 40 общин области имеются программы развития на 5 лет. Премьер-министр Карен Карапетян,прежде всего, обратил внимание на собственные доходы общин и низкий уровень объемов по сборам в сфере вывоза мусора: «Тарифы, о которых мы говорим, не являются дополнительным или непреодолимым бременем для наших граждан. Стало быть, здесь налицо неотрегулированная сфера . Ни бремя не берете на себя, ни тариф не устанавливаете, ни регулируете и постоянно просите деньги из республиканского бюджета. Мы ясно сформулировали, что субсидирование каждой из общин будет осуществляться по следующему принципу: больше всего не самому жалкому, а тому, кто занимается делом, берет на себя бремя». Глава правительства поручил губернатору сотрудничать с заинтересованными ведомствами и в сжатые сроки представить анализ относительно собственных доходов каждой из общин и ожидаемые суммы за вывоз мусора, сообщает tert.am.