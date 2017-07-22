Наблюдается новый опасный тренд – демограф

Демограф Артак Маркосян в интервью Lragir.am счел опасным сокращение числа абитуриентов в Армении и считает, что ситуация усугубится. По его словам, эмиграция негативно сказывается прежде всего на армии и образовании. «В этом году абитуриентами стали рожденные в 2000 году граждане, в Армении в тот год родились 34 тыс. детей. Но окончили школу только 23 тыс. выпускников. То есть, почти треть поколения потеряна из-за эмиграции. В 2001 году родились уже 32 тыс. детей, и в будущем году аббитуреинтов будет еще меньше», говорит демограф. По его подсчетам, в ближайшие 4 года ситуация усугубится. Сейчас, говорит Артак Маркосян, есть села, куда жители возвращаются из России, где дела тоже не блестящие. Но в целом в 2013-16 гг. показатели трудовой миграции выросли, как и постоянной миграции. «53% уехали навсегда», говорит эксперт. Артак Маркосян замечает новый опасный тренд – из-за девальвации российского рубля многие из тех, кто работал в России, посылая деньги семьям в Армении, предпочли перевезти свои семьи в Россию. Это и стало главной причиной постоянной миграции в последние годы, говорит демограф. В прошлом году Армению навсегда покинуло 24 тыс. человек, это половина убывших. В первой половине этого года отрицательное сальдо несколько снизилось, но говорить об откате тенденции пока рано, говорит Артак Маркосян.