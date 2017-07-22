Армения: Объекту ЮНЕСКО грозит лишение статуса всемирного наследия из-за акта вандализма

Благовест-инфо. На территории монастырского комплекса X века Санаин, занесенного в 1996 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, совершен акт вандализма. Как сообщил «Благовест-инфо» настоятель монастыря иеромонах Аветик Согомонян, 20 июня житель одноименного села Санаин в Лорийской области Армении Гагик Веранян, выбросив старые могильные плиты, вырыл новую могилу и захоронил там тело своего отца Ванечки Вераняна. По словам иеромонаха, в день похорон он был внутри монастырской церкви, но похоронная процессия прошла через церковь тихо. «Я ничего не услышал, а то бы вмешался. Дело в том, что сельское кладбище находится совсем рядом с территорией монастыря. Сам покойный не был крещен и не было его отпевания. К сожалению, большинство санаинцев совершенно безразличны к обрядам. Не могу назвать причин такого холодного отношения к религии своей страны и неуважения к Армянской Церкви, но это случай, который показывает, что люди не уважают и наследие своих предков. Уму непостижимо, как можно захоронить человека в чужой могиле, поверх другого захоронения. Я обнаружил ужасное деяние, совершенное лесником Гагиком, только 2 июля. Родственники усопшего к тому времени уже успели соорудить и бетонное ограждение, впритык к усыпальнице князей Захарянов. Сразу же об этом известил предстоятеля Гугарской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Сепуха Чулджяна. По факту уже открыто уголовное дело, ведется расследование», - рассказал иеромонах. По его словам, лесник выбросил неподалеку от новой могилы две старые плиты – одна из них Маргариты Гургенян-Титанянц, усопшей в 1901 году, а на другой вытиснен только крест, а надписи нет. Здесь находится усыпальница армянских княжеских родов Захарянов и Аргутян – Долгоруких. Село Санаин известно тем, что здесь родились известные братья - советский политик и авиаконструктор Анастас и Артем Микояны. Накануне архитектор Степан Налбандян, побывавший на месте совершенного вандализма, опубликовал фотографии нового захоронения и выброшенных старых могильных плит. Он также сообщил, что настоятель, продавец свечей и сторож утверждали, что не слышали похоронной процессии. После этого широкая общественность Армении выразила возмущение, а министр культуры Армении Армен Амирян назвал содеянное неслыханным актом вандализма. Согласно регламенту, объекты ЮНЕСКО в случае, если на их территории сооружается что-то новое, могут быть исключены из списка Всемирного наследия. Пока ведется следствие, а виновные не понесли наказание, ЮНЕСКО не обращалось с официальным запросом к Армении. По мнению настоятеля Санаинского монастыря, ЮНЕСКО дождется окончания расследования. «Есть вариант избежать исключения из списка ЮНЕСКО. Нужно будет переместить эту новую могилу и вернуть прежний вид, с возвращением старых надгробий», - пояснил иеромонах. В 2012 году один из популярных среди туристов мест - монастырь Санаин - по государственной программе должен был быть отреставрирован, так как в последние годы находился в аварийном состоянии. Санаин находится на севере Армении близ металлургического города Алаверди. В трех километрах от Санаина располагается еще один прославленный монастырский комплекс Ахпат. Он также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был основан в правление армянского царя Аббаса Багратуни (928-951 гг.). В народе говорят, что Санаин был основан еще ранее Ахпата. Отсюда и его название. С местного лорийского диалекта армянского языка Санаин – Sanranihine, дословно означает «этот старше того». Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X -XI вв. доходила до 300-500 человек. В монастыре имелись скрипторий, где производилась переписка книг, библиотека и академия (chemaran). На территории монастыря, близ основной группы зданий имеется ряд других сооружений (усыпальница князей Захарянов и князей Аргутян-Долгоруких, 1189 г; часовня Саркиса, церковь Карапета и др.). В ущелье р. Дебет — одноарочный мост (конец XII в.).
Армения: Объекту ЮНЕСКО грозит лишение статуса всемирного наследия из-за акта вандализма
- Страна - 22 Июля 2017, 10:59