40-градусная жара продержится в Армении еще несколько дней

Высокий температурный фон ожидается 22-26 июля в Ереване, Араратской долине и долинах Сюника, где в дневные часы столбик термометра поднимется до +38 - +40 градусов, сообщает Армгидрометцентр. Синоптики также предупреждают о высоком уровне пожароопасности. Среднесуточная температура воздуха в указанные дни превысит норму на 5-7 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на уровне 6 в этом случае желательно избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в период с 11:00 до 15:00. 22-26 июля в республике установится погода без осадков. Ветер будет юго-западным, со скоростью 3-8 м/сек.. Температура воздуха 22-23 июля не претерпит существенных изменений. 24-25 июля жара немного отступит. В Ереване в указанные дни ожидается погода без осадков.