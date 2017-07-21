Власти признали: в стране демографический кризис

Депутат от РПА Самвел Фарманян намерен осенью инициировать в парламенте создание рабочей группы, которая изучит демографическую ситуацию и тенденции. Ситуацию он назвал форменным демографическим кризисом. Фарманян считает, что деятельность правительства следует оценивать не по экономическим показателям, а по демографическим. Деятельность правительства, как правило, оценивается по закону – в какой мере правительству удалось выполнить программу и бюджетные показатели. Правительство, которое не может выполнить утвержденную парламентом программу, должно, по логике, подать в отставку. В Армении все последние правительства не выполняли заложенные в бюджете цифры, но ни одно правительство не подало из-за этого в отставку. В какой мере инициатива Самвела Фарманяна связана с оценкой правительства, сложно сказать. Возможно, какие-то группировки в РПА пытаются таким образом изменить акценты перед апрелем 2018 года, когда завершится президентский срок Сержа Саркисяна и будет назначено новое правительство. Усугубление демографического кризиса может стать хорошим поводом, чтобы не переназначать Карена Карапетяна премьер-министром. В инициативе Самвела Фарманяна можно заметить и другой тренд – если предположить, что должность премьера готовится занять Серж Саркисян или, скажем, Виген Саркисян, то им нужна мощная идея, с помощью которой состоится «триумфальное назначение». Одна такая идея уже есть – нация-армия, и с помощью этой идеи РПА смогла мобилизовать общественные группы до парламентских выборов. Другую идею предложил Карен Карапетян, который попытался привлечь в Армению инвестиции. Но инвестиции пока не спешат в Армению, а нация-армия, скорее, концепция, а нужен более конкретный идеологический вектор. И ничего лучше, чем решение демографического кризиса, не найти. Тем более, что именно эту проблему оппозиция выдвигает в качестве обвинения правящей уже много лет системе. Массовая трудовая эмиграция, опустошение сел, разделенные семьи, села без мужчин, дети без отцов – эти темы не сходят со страниц газет и являются живым укором власти. Какими бы то ни были мотивы РПА, если удастся выработать реальные механизмы решения демографических проблем в Армении, это будет только всем на пользу. Деятельность правительств и парламентов будет оценена положительно, когда мужчины села Еранос вернутся к своим женам, которые не знают, как справится сразу и с женскими, и с мужскими обязанностями.