Неожиданно резкое заявление депутата-республиканца

Депутат от РПА Самвел Фарманян выступил с неожиданным заявлением о демографическом кризисе в Армении. В беседе с Tert.am он сказал: «Для армянского народа и Армении нет сейчас императива более важного, чем демографические тенденции. В долгосрочной перспективе ситуация, мягко говоря, критическая». Фарманян заявил, что ни власти, ни оппозиция не обладают качествами, которые позволяют держать руку на пульсе и искать решения. В то же время, депутат заявляет, что демографические показатели являются индикатором работы правительства, и именно они должны стать мерилом эффективности, а не экономические показатели. Работу правительства следует расценивать по тому, как меняются демографические показатели. Экономические показатели не имеют никакого значения, если армяне не живут на своей родине, сказал он. Самвел Фарманян намерен выступить осенью в парламенте с инициативой создания неформальной рабочей группы, которая займется данной императивной задачей.