Премьер: Наказание за незаконную добычу природных ресурсов надо ужесточить

Наказание за незаконную добычу природных ресурсов необходимо ужесточить. Об этом заявил на заседании Правительства Армении 20 июля премьер-министр Карен Карапетян. По его словам, сейчас наказание за добычу без разрешения или свыше нормы несоразмерны с нарушениями, поэтому не способствуют их устранению. А это даёт нарушителям неоправданные преимущества перед добросовестными предприятиями. Премьер-министр поручил министру экологии Арцвику Минасяну в двухмесячный срок разработать и представить пакет предложений по регулированию этих вопросов.