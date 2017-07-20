Международная группа правозащитников посетила в Арцахе Аскерова и Гулиева

18 июля 2017 года Защитник прав человека Республики Арцах принял сопредседателей "Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших и освобождению заложников и военнопленных в зоне карабахского конфликта" Светлану Ганнушкину, Паату Закареишвили и Бернарда Клазена. Р. Меликян проинформировал сопредседателей рабочей группы о мандате и деятельности института омбудсмена Республики Арцах, в частности о результатах миссии по установлению фактов Апрельской войны. По просьбе сопредседателей рабочей группы, в рамках предусмотренного законодательством Республики Арцах своего мандата, Защитник создал для них возможность ознакомиться с материалами уголовного дела по ряду преступлений, совершенных осужденными судами Республики Арцах Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым; а также ознакомиться с условиями содержания и посетить данных заключенных в УИУ “Шуши”. Сопредседатели рабочей группы выразили благодарность за предоставленную возможность. Об этом сообщает Аппарат Защитника прав человека Республики Арцах